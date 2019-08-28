В Швеции оштрафовали муниципалитет за установку в школе системы распознавания лиц

Шведское управление по защите данных (DPA) оштрафовало муниципалитет Шеллефтео на 200 тысяч шведских крон ($20 700) за использование системы распознавания лиц для отслеживания посещаемости старшеклассников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Местные власти в рамках эксперимента отслеживали 22 учеников в течение трех недель для определения того, когда каждый ученик вошел в класс.

Чиновники заявляли, что учителя тратят 17 000 часов в год, сообщая о посещаемости, и власти решили посмотреть, может ли технология распознавания лиц ускорить процесс.

С мая 2018 года в ЕС действует Общий регламент о защите данных (GDPR) и это первый случай, когда в Швеции был назначен штраф за нарушение новых правил.

GDPR классифицирует изображения лица и другую биометрическую информацию как особую категорию данных с дополнительными ограничениями на их использование.

Шведское управление отметило, что штраф был бы больше, если бы эксперимент длился дольше.

Согласно постановлению DPA, хотя школа и заручилась согласием родителей на мониторинг учеников, регулирующий орган не счел, что это была юридически адекватная причина для сбора таких конфиденциальных личных данных.

В управлении также пришли к выводу, что местные власти незаконно обработали важные биометрические данные, а также не смогли выполнить адекватную оценку эксперимента, которая включала бы консультации с регулирующим органом и получение предварительного одобрения перед началом.