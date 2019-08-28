НАЗК обіцяє у вересні виконати свою роботу щодо надання Україні макрофіну ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції має намір у вересні завершити процедури, пов'язані з перевіркою електронних декларацій з найбільшими корупційними ризиками, що є умовою надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Після запуску Системи автоматизованої перевірки декларацій, що було однією з умов надання Україні у грудні 2018 року першого траншу макрофінансової допомоги ЄС в 500 млн євро, ми бачимо дані всього масиву е-декларацій. За певними правилами Система ЛАК відібрала декларації з найбільшими корупційними ризиками. Здійснити протягом 2019 року повну перевірку не менше тисячі таких декларацій є умовою надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС. І це зобов’язання ми успішно виконуємо", - заявив голова НАЗК Олександр Мангул.

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"На сьогодні уповноважені особи НАЗК завершили процедуру повної перевірки 1020 декларацій, відібраних автоматизованою системою ЛАК. 708 проєктів рішень вже затверджені Національним агентством, ще 312 проєктів рішень мають бути розглянуті упродовж вересня. Таким чином, НАЗК має виконати свою частину зобов’язань щодо надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро", – додав Мангул.

За результатами повних перевірок 708 декларацій, відібраних автоматизованою Системою ЛАК, НАЗК затвердило 36 обґрунтованих висновків про виявлення ознак правопорушень, пов’язаних з корупцією, та направило відповідні рішення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, зокрема до: Національного антикорупційного бюро України – 27 обґрунтованих висновків; Національної поліції України – 9. Також складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та направлено до суду.

У 36 з 708 декларацій виявлено недостовірні відомості на суму 314,8 млн грн.



Всього з початку 2019 року Національне агентство затвердило 1090 результатів повної перевірки декларацій.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Раніше ЄС нагадав, що є ще п'ять умов, які Україні необхідно виконати, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро уже до кінця 2019 року.