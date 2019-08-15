У США наголосили на необхідності реформувати українське правосуддя і ринок землі

Серед ключових реформ, потрібних Україні, повірений у справах США Вільям Тейлор назвав реформу правосуддя та ринку землі.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

"Я би поставив реформу правосуддя на найперше місце. Потрібні нові судді, новий рівень їхньої кваліфікації. Судам мають довіряти українські громадяни, а це можливо лише якщо рішення будуть об’єктивними, заснованими на праві, а не на грошах" - заявив Тейлор.

На другому місці за важливістю у нього стоїть земельна реформа.

"Понад десятиріччя тому, коли я був послом, ми так само говорили про земельну реформу! Це не буде простим рішенням, але воно потрібне! Це допоможе зростанню економіки, що означає і нові робочі місця, і зростання доходів", - наголосив дипломат.

Щодо антикорупції, яка була пріоритетом США, Тейлор зазначив, що деякі антикорупційні інституції вже роблять чудову роботу, а деякі працюють не так добре.

"Але вони є, і вони працюватимуть, якщо уряд, президент та парламент забажають цього", - підкреслив він.