НАПК обещает в сентябре выполнить свою работу по предоставлению Украине макрофина ЕС

Национальное агентство по предупреждению коррупции намерено в сентябре завершить процедуры, связанные с проверкой электронных деклараций с крупнейшими коррупционными рисками, что является условием предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"После запуска Системы автоматизированной проверки деклараций, что было одним из условий предоставления Украине в декабре 2018 года первого транша макрофинансовой помощи ЕС в 500 млн евро, мы видим данные всего массива е-деклараций. По определенным правилам система отобрала декларации с крупнейшими коррупционными рисками. Осуществить в течение 2019 года полную проверку не менее тысячи таких деклараций – условие предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС. И это обязательство мы успешно выполняем", - заявил председатель НАПК Александр Мангул.

Читайте также В США отметили необходимость реформировать украинское правосудие и рынок земли

"На сегодня уполномоченные лица НАПК завершили процедуру полной проверки 1020 деклараций, отобранных автоматизированной системой ЛАК. 708 проектов решений уже утверждены Национальным агентством, еще 312 проектов решений должны быть рассмотрены в течение сентября. Таким образом, НАПК должно выполнить свою часть обязательств по предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро", - добавил Мангул.

По результатам полных проверок 708 деклараций, отобранных автоматизированной системой ЛАК, НАПК утвердило 36 обоснованных выводов об обнаружении признаков правонарушений, связанных с коррупцией, и направило соответствующие решения специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, в частности в Национальное антикоррупционное бюро Украины - 27 обоснованных выводов; Национальной полиции Украины – 9. Также составлено 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направлены в суд.

В 36 из 708 деклараций выявлены недостоверные сведения на сумму 314,8 млн грн.

Всего с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1090 результатов полной проверки деклараций.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Ранее ЕС напомнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.