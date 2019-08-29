Кір повернувся до чотирьох країн Європи - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що кір повернувся в чотири європейські країни, які раніше вважалися вільними від цієї хвороби.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний звіт розміщений на сайті ВООЗ.

Європейська регіональна контрольна комісія з моніторингу кору і краснухи (RVC) визначила, що вперше з початку процесу перевірки в регіоні в 2012 хвороба більше не вважається знищеною в Албанії, Чехії, Греції і Великій Британії.

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"Відновлення передачі кору викликає занепокоєння. Якщо не буде досягнуто і підтримано високого охоплення імунізації в громадах, будуть страждати діти і дорослі, а деякі будуть трагічно гинути", - сказала глава комісії доктор Гюнтер Пфафф.

У той же час комісія повідомила, що Австрія і Швейцарія досягли статусу вільних від кору країн, продемонструвавши припинення ендемічної передачі як мінімум на 36 місяців.

Що стосується України, то в звіті комісії зазначено, що кір і краснуха залишаються ендемічними захворюваннями в країні.

Країни оголошуються вільними від кору, якщо в певній географічній зоні протягом 12 місяців не відбувається ендемічної передачі.

Кір є дуже заразною і потенційно смертельною хворобою, яка викликає кашель, висип і жар. Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що брехня про вакцину проти кору дозволила поширити хворобу в певних районах або спільнотах.

За даними ВООЗ, цього року у всьому світі було зареєстровано близько 365 000 випадків, майже в три рази більше, ніж в першій половині 2018 року.