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Корь вернулась в четыре страны Европы – ВОЗ

Четверг, 29 августа 2019, 14:29

Всемирная организация здравоохранения заявила, что корь вернулась в четыре европейские страны, которые ранее считались свободными от этой болезни.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий отчет размещен на сайте ВОЗ.

Европейская региональная контрольная комиссия по мониторингу кори и краснухи (RVC) определила, что впервые с начала процесса проверки в регионе в 2012 году болезнь больше не считается уничтоженной в Албании, Чехии, Греции и Великобритании.

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"Возобновление передачи кори вызывает беспокойство. Если не будет достигнут и поддержан высокий охват иммунизации в общинах, будут страдать дети и взрослые, а некоторые будут трагически погибать", - сказала глава комиссии доктор Гюнтер Пфафф.

В то же время комиссия сообщила, что Австрия и Швейцария достигли статуса свободных от кори стран, продемонстрировав прекращение эндемичной передачи как минимум на 36 месяцев.

Что касается Украины, то в отчете комиссии указано, что корь и краснуха остаются эндемичными заболеваниями в стране.

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Страны объявляются свободными от кори, если в определенной географической зоне в течение 12 месяцев не происходит эндемичной передачи.

Корь – очень заразная и потенциально смертельная болезнь, которая вызывает кашель, сыпь и жар. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что ложь о вакцине против кори позволила распространить болезнь в определенных районах или сообществах.

По данным ВОЗ, в этом году во всем мире было зарегистрировано около 365 тысяч случаев, почти в три раза больше, чем в первой половине 2018 года.

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