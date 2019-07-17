Німеччина запроваджує обов'язкову вакцинацію проти кору для дітей

Уряд Німеччини запропонував зробити щеплення від кору обов'язковими для дітей і працівників дитячих садків і шкіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Кабінет канцлера Ангели Меркель затвердив план в середу, зазначивши, що число випадків захворювання на кір значно зросло за останні роки.

Очікується, що законодавці в парламенті, де правляча коаліція Меркель має більшість, затвердять закон.

В рамках поетапної програми, що починається в березні наступного року, батьки дітей шкільного віку, починаючи з дитячого садка, повинні будуть надати докази щеплення.

У разі недотримання правил дітям буде відмовлено в прийомі в дитячий сад, а їхні батьки можуть бути оштрафовані. Батьки старших школярів будуть оштрафовані на суму до 2500 євро.

Минулого року в Німеччині було зареєстровано 543 випадки кору, в цьому році вже було понад 400 випадків.

За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей, Міністерство охорони здоров'я хоче, щоб таких було, щонайменше, 95%.

Нагадаємо, в Італії дітям рекомендують не відвідувати школу, якщо вони не можуть довести, що були правильно вакциновані.

Батьки невакцинованих дітей ризикують бути оштрафовані на суму до 500 євро, якщо вони відправлятимуть своїх дітей до школи.