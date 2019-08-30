На Лесбос за день прибули 547 мігрантів, найбільша кількість з часів міграційної кризи

Тринадцять човнів із 547 мігрантами прибули на грецький острів Лесбос з Туреччини в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Еkathimerini.

Це - найбільша кількість мігрантів, що протягом одного дня потрапили на територію Греції за останні три роки - з часів міграційної кризи 2015-2016 років.

Біженці висадилися на північному пляжі Скала Сікамас, серед них 177 чоловіків, 124 жінки і 246 дітей. Більшість із них - сім'ї.

193 особи були переведені до приймально-ідентифікаційного центру "Морія", а решта залишилась у таборі УВКБ ООН у Сікамії, з можливістю бути переведеними до "Морії" для реєстрації у п’ятницю.

У цьому районі станом на п'ятницю працюють два судна берегової охорони Греції.