На Лесбос за день прибыли 547 мигрантов, больше всего со времен миграционного кризиса
Пятница, 30 августа 2019, 16:59
Тринадцать лодок с 547 мигрантами прибыли на греческий остров Лесбос из Турции в четверг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еkathimerini.
Это наибольшее количество мигрантов, которые в течение одного дня попали на территорию Греции за последние три года - со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.
Беженцы высадились на северном пляже Скала Сикамас, среди них 177 мужчин, 124 женщины и 246 детей. Большинство из них - семьи.
193 человека были переведены в приемно-идентификационный центр "Мория", а остальные остались в лагере УВКБ ООН в Сикамии, с возможностью быть переведенными в "Морию" для регистрации в пятницу.
В этом районе по состоянию на пятницу работают два судна береговой охраны Греции.
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