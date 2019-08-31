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Туск не поїде до Варшави на заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни

Субота, 31 серпня 2019, 11:39

Президент Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не братиме участь в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни у ​​Варшаві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав в коментарі польському телеканалу TVN24.

"Я не збираюся, тому що не сумніваюся, що організатори цієї дуже важливої ​​церемонії діють таким чином, що дають зрозуміти, що не хочуть бачити мене там", - сказав Туск.

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Він також розповів, що запрошення для участі в заходах він отримав тільки в четвер.

"Ми всі звикли до того, що незалежно від спірних ситуацій, застосовуються певні стандарти. Якщо хтось хоче бачити гостей на організованому заході, до них слід ставитися серйозно", - пояснив він.

У заходах 1 вересня візьмуть участь 40 іноземних делегацій, в тому від України на чолі з президентом  Володимиром Зеленським.

Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю у Велюні, першому місті, яке потрапило під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

У четвер стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку до Польщі через ураган "Доріан", який повинен вдарити по Флориді в ці вихідні. Трамп сказав, що замість нього приїде віцепрезидент Майк Пенс.

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