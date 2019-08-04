Парламент Британії у вересні спробує зупинити "жорсткий" Brexit

У вересні у британських депутатів буде можливість перешкодити виходу з Європейського Союзу без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник опозиційної Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що для реалізації Brexit без угоди уряд повинен провести відповідну пропозицію через парламент.

"Коли у вересні парламент повернеться, у нас з'являться можливості зупинити варіант без угоди. Уряду доведеться висунути відповідне законодавство, щоб підготуватися до такого виходу, який вони хочуть. І ми будемо використовувати всі доступні нам в парламенті засоби ... і будемо працювати, щоб не допустити "жорстокого" Brexit", - сказав Ешворт.

Раніше старший радник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Домінік Каммінгс, заявив, що законодавці не зможуть зупинити так Brexit без угоди, внісши на розгляд парламенту вотум недовіри уряду.

Нагадаємо, правляча Консервативна партія Великої Британії після довиборів до Палати громад скоротила свою більшість до однієї людини.