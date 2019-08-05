Європейська погодна служба назвала цьогорічний липень найспекотнішим в історії

Європейські погодні експерти назвали цьогорічний липень найспекотнішим місяцем за всю історію глобальних спостережень.

До таких висновків дійшла Служба ЄС зі спостереження за кліматичними змінами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

"Липень загалом став найтеплішим місяцем року у світі, але за нашими даними цього року він був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень", - сказав Жан-Ноель Зепо, голова служби, яка діє в рамках програми Єврокомісії і Європейської космічної агенції "Копернікус".

За даними служби, цьогоріч у липні температура була на 0,04 градуса вищою за ту, яка спостерігалася у липні 2016 року, коли був встановлений попередній рекорд.

Згідно з даними, липень не самотній в тому, щоб бути спекотним, причому всі сім місяців Цього року досі входять в число чотирьох найтепліших для своєї пори року.

Читайте також Спека у Скандинавії: Норвегія та Фінляндія зафіксували температурні рекорди

У низці європейських країн у липні були побиті абсолютні температурні рекорди.

При цьому не тільки липень встановив рекорд - всі сім місяців цього року входять до четвірки найтепліших для своєї пори року.

Варто зазначити, що червень 2019 року також був названий найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень.