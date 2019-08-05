Европейская погодная служба назвала нынешний июль самым жарким в истории

Европейские погодные эксперты назвали нынешний июль самым жарким месяцем за всю историю глобальных наблюдений.

К таким выводам пришла Служба ЕС по наблюдению за климатическими изменениями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

"Июль в целом стал самым теплым месяцем года в мире, но по нашим данным в этом году он был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", - сказал Жан-Ноэль Зепо, глава службы, которая действует в рамках программы Еврокомиссии и Европейского космического агентства "Коперникус".

По данным службы, в этом году в июле температура была на 0,04 градуса выше той, которая наблюдалась в июле 2016 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Согласно данным, июль не одинок в том, чтобы быть жарким, причем все семь месяцев этого года еще входят в число четырех самых теплых для определенного времени года.

В ряде европейских стран в июле были побиты абсолютные температурные рекорды.

При этом не только июль установил рекорд - все семь месяцев этого года входят в четверку самых теплых для определенного времени года.

Стоит отметить, что июнь 2019 года также был назван самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.