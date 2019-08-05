Мерія Праги вивісила веселковий прапор на підтримку ЛГБТ

У вікні будівлі мерії Праги виставили веселковий прапор з нагоди 9-го фестивалю Prague Pride, присвяченого ЛГБТІ-спільноті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Ми повинні переконатися, що всі мають однакові права і можливості і не зазнають дискримінації за їх сексуальну орієнтацію", - сказав мер Праги Зденек Хржиб.

За його словами, одностатеві пари повинні мати можливість вступати в шлюб з усіма юридичними наслідками.

Він додав, що сприймає фестиваль як висловлення поваги та солідарності з сексуальними меншинами у країнах, де їх права жорстоко придушуються.

"Прайд - це свято того, що ми всі можемо бути самими собою. Тільки тоді ми зможемо розвинути всі свої здібності і потенціал. І це найбільше багатство, яке ми можемо мати", - сказав заступник мера Петр Глубучек.

Нагадаємо, наприкінці липня близько 150 тисяч людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації ЛГБТІ-спільноти у Берліні.