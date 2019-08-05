Мэрия Праги вывесила радужный флаг в поддержку ЛГБТ

В окне здания мэрии Праги выставили радужный флаг по случаю 9-го фестиваля Prague Pride, посвященного ЛГБТ-сообществу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Мы должны убедиться, что все имеют одинаковые права и возможности и не подвергаются дискриминации за их сексуальную ориентацию", - сказал мэр Праги Зденек Хржиб.

По его словам, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак со всеми юридическими последствиями.

Он добавил, что воспринимает фестиваль как выражение уважения и солидарности с сексуальными меньшинствами в странах, где их права жестоко подавляются.

"Прайд - это праздник того, что мы все можем быть самими собой. Только тогда мы сможем развить все свои способности и потенциал. И это самое большое богатство, которое мы можем иметь", - сказал заместитель мэра Петр Глубучек.

Напомним, в конце июля около 150 тысяч человек вышли на прайд-парад против дискриминации ЛГБТ-сообщества в Берлине.