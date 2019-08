Літак British Airways задимівся перед посадкою в Іспанії

Задимлення літака British Airways, що летів з Лондона до Валенсії, викликало паніку на борту, коли кабіна наповнилася димом безпосередньо перед посадкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рейс BA422 приземлився в аеропорту Манісес незадовго до 19:00 у понеділок. Пасажири описували пережите як "безумство, якого раніше не траплялося".

. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

Дехто скаржився на відсутність інформації з боку екіпажу щодо інциденту.

Проте у результаті всі пасажири та екіпаж благополучно покинули судно, використовуючи аварійні надувні гірки.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC