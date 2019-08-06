Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС працює над невизнанням паспортів РФ, виданих на Донбасі

МЗС РФ стурбоване новою космічною оборонною стратегією Франції

У Туреччині назвали теми переговорів із Зеленським

Іспанська прокуратура завела справу на російського олігарха Фрідмана






Літак British Airways задимівся перед посадкою в Іспанії

Вівторок, 6 серпня 2019, 10:59

Задимлення літака British Airways, що летів з Лондона до Валенсії, викликало паніку на борту, коли кабіна наповнилася димом безпосередньо перед посадкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рейс BA422 приземлився в аеропорту Манісес незадовго до 19:00 у понеділок. Пасажири описували пережите як "безумство, якого раніше не траплялося".

Дехто скаржився на відсутність інформації з боку екіпажу щодо інциденту.

Проте у результаті всі пасажири та екіпаж благополучно покинули судно, використовуючи аварійні надувні гірки.

У заяві British Airways підтвердила, що з рейсом BA422, який прямував з Хітроу до Валенсії, трапився інцидент. Проте про його причини наразі нічого не відомо.

"Літак A321 приземлився, і всі клієнти та екіпаж висадилися. Команди British Airways допомагають клієнтам, які знаходяться в терміналі аеропорту", - заявили у компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Іспанія
powered by lun.ua