Самолет British Airways задымился перед посадкой в ​​Испании

Задымление самолета British Airways, летевшего из Лондона в Валенсию, вызвало панику на борту, когда кабина наполнилась дымом непосредственно перед посадкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Рейс BA422 приземлился в аэропорту Манисес незадолго до 19:00 в понедельник. Пассажиры описывали пережитое как "безумие, которого раньше не случалось".

. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

Некоторые жаловались на отсутствие информации со стороны экипажа относительно инцидента.

Однако в результате все пассажиры и экипаж благополучно покинули судно, используя аварийные надувные горки.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC