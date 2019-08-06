Парламентські вибори у Польщі призначили на 13 жовтня

Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про визначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів.

Про це заявив речник президента Блажей Спихальский, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Президент Анджей Дуда буквально щойно підписав відповідне розпорядження про призначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів. Це розпорядження було передано до Канцелярії Голови Ради Міністрів для публікації в Офіційному віснику", - сказав він.

Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія.

Згідно з Конституцією Польщі , парламентські вибори призначає президент не пізніше ніж за 90 днів до закінчення 4 років з початку терміну повноважень Сейму та Сенату.

За результатами останніх опитувань, найбільшою популярністю у поляків користується керівна партія "Право і справедливість".