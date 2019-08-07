Британію попередили про загрозу безпеці у разі Brexit без угоди

Глава контртерористичного управління поліції Британії попередив, що безпека та охорона Сполученого Королівства постраждають у результаті "жорсткого" Brexit, і жодні підготовчі заходи не зможуть знешкодити цей ризик.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Глава управління Ніл Басу заявив, що ключові інструменти боротьби зі злочинністю будуть втрачені, а ті, що прийдуть на заміну, не будуть такими ефективними.

Він також попередив, що збільшення кількості служб поліції та служб безпеки вже не вистачить для боротьби з тероризмом.

"Ми можемо зменшити згубні наслідки, але системи стануть більш повільними. Ці системи та інструменти були розроблені в ЄС з дуже вагомих причин. Вони були дуже гарні. Ми щойно приєдналися до обміну біометричними даними. У випадку виходу без угоди ми все це втратимо", - сказав він.

"Це створить негайний ризик того, що в цю країну можуть прибути люди, які є серйозними злочинцями, яких розшукують, або які є серійними та серйозними злочинцями, і ми не будемо знати про це. Це створює цей ризик", - додав Басу.

Новий прем’єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.