Британию предупредили об угрозе безопасности в случае Brexit без соглашения

Глава антитеррористического управления полиции Британии предупредил, что безопасность и охрана Соединенного Королевства пострадают в результате "жесткого" Brexit, и никакие подготовительные меры не смогут обезвредить этот риск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Глава управления Нил Басу заявил, что ключевые инструменты борьбы с преступностью будут потеряны, а те, что придут на смену, не будут такими эффективными.

Он также предупредил, что увеличения количества служб полиции и служб безопасности уже не хватит для борьбы с терроризмом.

"Мы можем уменьшить пагубные последствия, но системы станут более медленными. Эти системы и инструменты были разработаны в ЕС по очень веским причинам. Они были очень хорошими. Мы только присоединились к обмену биометрическими данными. В случае выхода без соглашения мы все это потеряем", - сказал он.

"Это создаст немедленный риск того, что в эту страну могут прибыть люди, которые являются серьезными преступниками, которых разыскивают, или которые являются серийными и серьезными преступниками, и мы не будем знать об этом. Это создает этот риск", - добавил Басу.

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон планирует вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него.