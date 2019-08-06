"Євродепутати Шредінгера": 27 обранців сидять без зарплати і чекають на Brexit

Кілька десятків депутатів Європарламенту, які отримали мандати на травневих виборах, не можуть офіційно зайняти свої місця через те, що Велика Британія досі не вийшла з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після виходу Британії з ЄС чисельність депутатів Європарламенту повинна скоротитися з 751 до 705. З 73 британських місць 27 повинні були бути перерозподілені між 14 найменш представленими країнами.

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Один з додаткових мандатів повинна отримати Словаччина, після чого кількість її євродепутатів виросте до 14.

Додаткове місце має отримати Міріам Лексманн, але через відтермінування Brexit вона не може приступити до своїх обов'язків. "Словацькі ЗМІ називають це парадоксом Лексманн. Я - парадокс", - говорить вона.

Щоб провести передвиборну кампанію, Лексманн пішла в неоплачувану відпустку зі своєї посади директора в Міжнародному республіканському інституті, американській неурядовій організації, що займається питаннями розвитку демократії.

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Після обрання Словаччина офіційно назвала її членом Європарламенту і наділила політичним статусом, який заважає їй повернутися на роботу в її політично нейтральну організацію.

Їй довелося переїхати в Братиславу з Брюсселя, і вона досі не отримує зарплату в Європарламенті, як і компенсацію інших витрат, які мають євродепутати.

Як відомо, новий прем’єр Британії Борис Джонсон має намір вивести країну з ЄС 31 жовтня.