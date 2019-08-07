Десятки рейсів скасовано у Британії через збій у British Airways

British Airways скасувала десятки рейсів з лондонських аеропортів після того, як у системах реєстрації авіакомпанії виникли технічні проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У зв'язку з проблемою у середу рейси на короткі дистанції з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті скасовані або затримуються.

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За інформацією компанії, 81 рейс з та до аеропорту Хітроу скасовано, 10 рейсів скасували у аеропорту Гатвік. Понад 200 інших рейсів вирушили з затримкою.

Авіакомпанія заявила, що пасажири, які постраждали внаслідок збою, зможуть перебронювати квитки на інший день

У травні 2017 року десятки тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, коли глобальний комп'ютерний збій порушив польоти сотень рейсів British Airways протягом трьох днів.

Пасажири British Airways також зіткнулися з серйозними затримками в липні та вересні 2016 року через проблеми з системами онлайн-реєстрації авіакомпанії.