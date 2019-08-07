Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крупные ритейлеры предупреждают, что "жесткий" Brexit будет чрезвычайно проблематичным для отрасли, поскольку большая часть свежей продукции импортируется, а склады заполняются к Рождеству.

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Накануне начального срока Brexit 29 марта супермаркеты и розничные продавцы работали с поставщиками, чтобы увеличить запасы сухих товаров, включая макаронные изделия, воду в бутылках и туалетную бумагу.

Однако они предупредили, что свежие фрукты и овощи, срок годности которых составляет всего несколько дней, не могут долго храниться и таможенные проверки в крупнейшем британском порту Дувр могут привести к задержкам поставок.

"Пищевой сектор совершенно ясно дал понять, что выход без соглашения для нас будет катастрофическим результатом", - заявил главный операционный директор Ассоциации продовольственного питания и напитков Тим Райкрофт.

"Будет выборочный дефицит, и он будет в определенной степени случайным, так как все будет зависеть от того, какие грузовики пройдут, а какие нет. Мы думаем, что произойдет серьезный сбой, и он будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после нашего выхода", - добавил он.

Как известно, новый премьер Великобритании Борис Джонсон планирует вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него.