Прем’єр Британії привітав головного урядового мишолова Ларрі з днем кота

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон привітав головного мишолова Даунінг-стріт кота Ларрі з міжнародним котячим днем.

Світлину з Ларрі і привітання для нього Джонсон розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з міжнародним днем кота!" - написав Джонсон.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 8, 2019

Коричнево-білий смугастий кіт Ларрі, якого офіційно вважають головним мишоловом у кабінеті міністрів, мешкає на Даунінг-стріт з 2011 року. Ларрі пережив двох прем'єр-міністрів: Девіда Кемерона і Терезу Мей.

Він став знаменитістю завдяки неофіційному акаунту в Twitter.

Як повідомлялося, після вступу на посаду Борис Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт, щоб він приєднався до кота Ларрі.