Прем’єр Британії привітав головного урядового мишолова Ларрі з днем кота

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон привітав головного мишолова Даунінг-стріт кота Ларрі з міжнародним котячим днем.

Світлину з Ларрі і привітання для нього Джонсон розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з міжнародним днем кота!" - написав Джонсон.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr