Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро

Спікер Сейму Польщі подав у відставку після скандалу з авіаперельотами

Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

У МЗС прокоментували "борг" України перед СНД






Прем’єр Британії привітав головного урядового мишолова Ларрі з днем кота

Четвер, 8 серпня 2019, 18:30

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон привітав головного мишолова Даунінг-стріт кота Ларрі з міжнародним котячим днем.

Світлину з Ларрі і привітання для нього Джонсон розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з міжнародним днем кота!" - написав Джонсон.

Коричнево-білий смугастий кіт Ларрі, якого офіційно вважають головним мишоловом у кабінеті міністрів, мешкає на Даунінг-стріт з 2011 року. Ларрі пережив двох прем'єр-міністрів: Девіда Кемерона і Терезу Мей.

Він став знаменитістю завдяки неофіційному акаунту в Twitter.

Як повідомлялося, після вступу на посаду Борис Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт, щоб він приєднався до кота Ларрі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua