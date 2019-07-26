У резиденції прем'єра Британії може оселитись собака

Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт, щоб він приєднався до нинішнього жителя прем’єрської резиденції кота Ларрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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Джонсон вступив на посаду раніше цього тижня. Під час звернення до співробітників він запитав, чи хотіли б вони собаку, повідомило в п'ятницю агентству джерело, присутнє на зустрічі. Персонал з ентузіазмом відповів "Так".

На Даунінг-стріт вже живе коричнево-білий смугастий кіт Ларрі, якого офіційно вважають головним мишоловом у кабінеті міністрів. З 2011 року Ларрі пережив двох колишніх прем'єр-міністрів: Девіда Кемерона і Терезу Мей. Він став знаменитістю завдяки неофіційному акаунту в Twitter.

За даними джерела, наразі рішень з приводу собаки прийнято не було. Джерело також відмовилося коментувати можливі умови проживання разом з Ларрі. "Ви можете вважати це довгостроковим проектом", - сказало джерело.