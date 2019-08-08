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Премьер Британии поздравил главного правительственного мышелова Ларри с днем кота

Четверг, 8 августа 2019, 18:30

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поздравил главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри с международным кошачьим днем.

Фотографию с Ларри и поздравления для него Джонсон разместил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с международным днем кота!" - написал Джонсон.

Коричнево-белый полосатый кот Ларри, которого официально считают главным мышеловом в кабинете министров, обитает на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил двух премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй.

Он стал знаменитостью благодаря неофициальному аккаунту в Twitter.

Как сообщалось, после вступления в должность Борис Джонсон предложил завести собаку на Даунинг-стрит, чтобы он присоединился к коту Ларри.

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