Премьер Британии поздравил главного правительственного мышелова Ларри с днем кота

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поздравил главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри с международным кошачьим днем.

Фотографию с Ларри и поздравления для него Джонсон разместил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с международным днем кота!" - написал Джонсон.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 8, 2019

Коричнево-белый полосатый кот Ларри, которого официально считают главным мышеловом в кабинете министров, обитает на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил двух премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй.

Он стал знаменитостью благодаря неофициальному аккаунту в Twitter.

Как сообщалось, после вступления в должность Борис Джонсон предложил завести собаку на Даунинг-стрит, чтобы он присоединился к коту Ларри.