У Швейцарії відмовили в громадянстві жінці, яка на співбесіді сказала "е-е-е" понад 200 разів

У Швейцарії відмовили в громадянстві іракській жінці, яка під час співбесіди понад 200 разів відповідала "е-е-е" на поставлені запитання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Жінка та її іракський чоловік вже 20 років живуть в місті Інгенболе в кантоні Швіц. Її чоловік отримав швейцарський паспорт після двох спроб.

Мати двох дітей добре інтегрована в суспільство, вступила в місцеву самаритянську асоціацію і володіє необхідними географічними і національними політичними знаннями.

Але запис її інтерв'ю в Управлінні по натуралізації показав, що вона говорила "е-е-е" понад 200 разів, коли їй ставили питання. Чиновники прийшли до висновку, що її рівень володіння німецькою мовою недостатній.

Після того, як кантон відхилив заяву, жінка передала свою справу в Федеральний суд Швейцарії. Вона стверджувала, що інтерв'ю записувалося без її згоди.

Жінка представила мовний диплом одного з центрів професійного навчання, але суддя постановив, що працівники центру не могли судити про її мовний рівень.

Робота жінки у самаритянській асоціації була залишена без уваги. Суддя заявив, що важко уявити, як жінка може грати таку активну роль в суспільстві, якщо вона не має необхідного рівня німецької мови.

Якщо місцевий кантон не вирішить надати жінці громадянство, їй доведеться поліпшити свої мовні навички, перш ніж подавати повторну заявку.

Пристойне володіння мовою завжди було необхідне для отримання швейцарського громадянства, але раніше вимоги варіювалися в залежності від кантону. Але відповідно до змін 2018 року, тепер потрібен мінімальний рівень володіння мовою.

Кандидати повинні продемонструвати навички писемного мовлення рівня А2 (початковий рівень) і розмовного рівня В1 (середній рівень). Кантони також можуть встановлювати вищу планку на свій розсуд.