США хочуть перемістити частину військ з Німеччини до Польщі - посол

Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила про можливість переміщення американських військ із Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща виконує зобов'язання з витрат на оборону перед НАТО на рівні 2% ВВП. Німеччина цього не робить. Нам хотілося б, щоб американські війська були передислоковані з Німеччини до Польщі", - написала вона у своєму Twitter.

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У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі.

Трамп пояснив, що солдати можуть бути переведені з Німеччини або з іншого місця. "Ми не будемо перекидати додаткових військовослужбовців до Європи", - казав він.

Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 4500 американських військових.

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