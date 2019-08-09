Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський і Трамп можуть зустрітись у Варшаві чи Нью-Йорку, дати візиту поки немає

У МЗС назвали топ-3 країни-лідери в оформленні електронних віз в Україну

Сім країн Заходу закликали РФ вивести війська з Грузії

Віцепрем’єр Італії заявив про розпад коаліції і потребу дочасних виборів






Економіка Британії скоротилася вперше з 2012 року

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:59

У період з квітня по червень економіка Великої Британії скоротилася на 0,2% - це найгірший показник з 2012 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням" на BBC, про це повідомило Управління національної статистики Британії.

Несподіване скорочення відбулося після прискорення економічного зростання в перші три місяці року через накопичення запасів у зв’язку з Brexit.

Читайте також
Британія каже, що відповідальність за "жорсткий" Brexit понесе ЄС

Обсяг виробництва впав, а будівельний сектор ослаб, повідомив Роб Кент-Сміт з управління статистики.

"Обсяг виробництва знизився після сильного старту на початку року, коли виробництво було перенесено на більш ранній термін від початкової дати виходу Великої Британії з ЄС", - сказав Кент-Сміт.

Він додав, що "часто домінуючий сектор послуг практично не дає зростання".

Економісти не прогнозували спад в економіці в другому кварталі, але очікували його стагнацію за консенсус-прогнозом зростання в 0%.

Читайте також
Британським урядовцям через Brexit скасували літню відпустку

Економіка показала зростання на 0,5% в першому кварталі після того, як запаси виробників напередодні Brexit допомогли збільшити виробництво.

Скорочення економіки вперше з 2012 року підвищує ризик того, що Велика Британія може увійти в технічну рецесію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua