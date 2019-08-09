Економіка Британії скоротилася вперше з 2012 року

У період з квітня по червень економіка Великої Британії скоротилася на 0,2% - це найгірший показник з 2012 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням" на BBC, про це повідомило Управління національної статистики Британії.

Несподіване скорочення відбулося після прискорення економічного зростання в перші три місяці року через накопичення запасів у зв’язку з Brexit.

Обсяг виробництва впав, а будівельний сектор ослаб, повідомив Роб Кент-Сміт з управління статистики.

"Обсяг виробництва знизився після сильного старту на початку року, коли виробництво було перенесено на більш ранній термін від початкової дати виходу Великої Британії з ЄС", - сказав Кент-Сміт.

Він додав, що "часто домінуючий сектор послуг практично не дає зростання".

Економісти не прогнозували спад в економіці в другому кварталі, але очікували його стагнацію за консенсус-прогнозом зростання в 0%.

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Економіка показала зростання на 0,5% в першому кварталі після того, як запаси виробників напередодні Brexit допомогли збільшити виробництво.

Скорочення економіки вперше з 2012 року підвищує ризик того, що Велика Британія може увійти в технічну рецесію.