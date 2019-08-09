Римляни обурені забороною сидіти на знаменитих Іспанських сходах: "є важливіші питання"

Громадяни Риму у соцмережах обурюються рішенням мерії про заборону сидіти на знаменитих Іспанських сходах, звинувачуючи місто у неправильних пріоритетах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Італійська столиця протягом багатьох років бореться зі все більш руйнівними наслідками туризму, але місцеві жителі заявляють, що заборона щодо сходів - це "дурість" та марне витрачання ресурсів.

Журналіст Едгардо Гулотта написав у Twitter, що смішно зосереджуватись на такому незначному питанні, коли в Римі є набагато серйозніші проблеми.

"Рим переходить від однієї крайності до іншої. У місті майже повний безлад... але на найвідоміших сходах у світі вісім пильних поліцейських готові виписати штраф. Тим часом на решті території столиці вибоїни, сміття і горять автобуси", - написав він.

Roma da un eccesso all’altro. In una città allo sbando quasi su tutto, arriva il divieto perentorio di sedersi sulla scalinata più famosa del mondo, Trinità dei Monti. Otto vigili occhiuti sono pronti alla multa. Nel resto della Capitale intanto buche, rifiuti e autobus in fiamme — Edgardo Gulotta (@edgardogulotta) August 7, 2019

Дорожнє покриття головних вулиць міста у поганому стані, а жителі також скаржаться, що після негоди засипані сміттям та поваленими деревами вулиці часто залишаються неприбраними декілька тижнів.

Система громадського транспорту у Римі перевантажена, відкриття нової лінії метро постійно затримується.

Співачка та правозахисниця Даніела Мартані написала, що для муніципальної влади "сходи, важливіші, ніж життя коней", які змушені возити "ідіотських туристів" в історичному центрі Риму під час рекордної спеки в Європі.

Колишній міністр культури Вітторіо Сгарбі заявив, що "захист пам'ятки - це нормально...але заборона сідати справді є надмірною".