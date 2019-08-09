Римляне возмущены запретом сидеть на знаменитой Испанской лестнице: "есть более важные вопросы"

Жители Рима в соцсетях возмущены решением мэрии о запрете сидеть на знаменитой Испанской лестнице, обвиняя город в неправильных приоритетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Итальянская столица в течение многих лет борется со все более разрушительными последствиями туризма, но местные жители заявляют, что запрет сидеть на лестнице - это "глупость" и пустая трата ресурсов.

Журналист Эдгардо Гулотта написал в Twitter, что смешно сосредоточиться на таком незначительном вопросе, когда в Риме есть гораздо более серьезные проблемы.

"Рим бросается из одной крайности в другую. В городе почти полный бардак... но на самой известной лестнице в мире восемь бдительных полицейских готовы выписать штраф. Между тем на остальной территории столицы выбоины, мусор и горящие автобусы", - написал он.

Roma da un eccesso all’altro. In una città allo sbando quasi su tutto, arriva il divieto perentorio di sedersi sulla scalinata più famosa del mondo, Trinità dei Monti. Otto vigili occhiuti sono pronti alla multa. Nel resto della Capitale intanto buche, rifiuti e autobus in fiamme — Edgardo Gulotta (@edgardogulotta) August 7, 2019

Дорожное покрытие главных улиц города – в плохом состоянии, а жители также жалуются, что после непогоды засыпанные мусором и поваленными деревьями улицы часто остаются неубранными несколько недель.

Система общественного транспорта в Риме перегружена, открытие новой линии метро постоянно задерживается.

Певица и правозащитница Даниэла Мартане написала, что для муниципальной власти "лестницы важнее, чем жизнь лошадей", которые вынуждены возить "идиотских туристов" в историческом центре Рима во время рекордной жары в Европе.

Бывший министр культуры Витторио Сгарби заявил, что "защита достопримечательности – это нормально... но запрет садиться – действительно чрезмерный".