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Римляне возмущены запретом сидеть на знаменитой Испанской лестнице: "есть более важные вопросы"

Пятница, 9 августа 2019, 14:04

Жители Рима в соцсетях возмущены решением мэрии о запрете сидеть на знаменитой Испанской лестнице, обвиняя город в неправильных приоритетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Итальянская столица в течение многих лет борется со все более разрушительными последствиями туризма, но местные жители заявляют, что запрет сидеть на лестнице - это "глупость" и пустая трата ресурсов.

Журналист Эдгардо Гулотта написал в Twitter, что смешно сосредоточиться на таком незначительном вопросе, когда в Риме есть гораздо более серьезные проблемы.

"Рим бросается из одной крайности в другую. В городе почти полный бардак... но на самой известной лестнице в мире восемь бдительных полицейских готовы выписать штраф. Между тем на остальной территории столицы выбоины, мусор и горящие автобусы", - написал он.

Дорожное покрытие главных улиц города – в плохом состоянии, а жители также жалуются, что после непогоды засыпанные мусором и поваленными деревьями улицы часто остаются неубранными несколько недель.

Система общественного транспорта в Риме перегружена, открытие новой линии метро постоянно задерживается.

Певица и правозащитница Даниэла Мартане написала, что для муниципальной власти "лестницы важнее, чем жизнь лошадей", которые вынуждены возить "идиотских туристов" в историческом центре Рима во время рекордной жары в Европе.

Бывший министр культуры Витторио Сгарби заявил, что "защита достопримечательности – это нормально... но запрет садиться – действительно чрезмерный".

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