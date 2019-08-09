У Чорногорії запроваджують заборону на куріння в закладах харчування

У Чорногорії 14 серпня набуває чинності закон про заборону куріння у закритих приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Власники закритих приміщень зобов'язані почати застосовувати закон протягом місяця з дня його вступу в силу. Громадяни, як і ресторатори, підтримують новий закон, але вважають, що спочатку будуть проблеми з його реалізацією.

Закон про заборону тютюну, який вступає в силу в середу, не дозволяє курити в приміщеннях, де споживаються продукти харчування та напої.

"У нас завжди є проблеми з окремими людьми. І я особисто поважаю, якщо хтось випити келих хорошого вина під сигарету, це абсолютно зрозуміло. Але він також повинен розуміти, що дим підходить не всім і що йому доведеться підкорятися закону", - сказав президент Асоціації рестораторів Будви Відо Маркичевич.

Закон, що забороняє вживання тютюнових виробів в приміщенні, не буде поширюватися на казино, які і так зобов'язані купувати спеціальні вентиляційні апарати та очищувачі повітря.

Іншим закладам дозволяється виділити окрему курильну кімнату, яка повинна бути ізольована і мати площу не менше 10 квадратних метрів.