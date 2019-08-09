Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп считает, что Зеленский сможет договориться с Путиным

РФ разместила береговую ракетную систему "Бал" в 35 км от границы с Норвегией

Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве или Нью-Йорке, даты визита пока нет

В МИД назвали топ-3 стран-лидеров в оформлении электронных виз в Украину






В Черногории вводят запрет на курение в заведениях питания

Пятница, 9 августа 2019, 17:54

В Черногории 14 августа вступает в силу закон о запрете курения в закрытых помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Владельцы закрытых помещений обязаны начать применять закон в течение месяца со дня его вступления в силу. Граждане, как и рестораторы, поддерживают новый закон, но считают, что сначала будут проблемы с его реализацией.

Закон о запрете табака, который вступает в силу в среду, не позволяет курить в помещениях, где потребляются продукты питания и напитки.

"У нас всегда есть проблемы с отдельными людьми. И я лично уважаю, если кто-то выпить бокал хорошего вина в сигарету, это совершенно понятно. Но он также должен понимать, что дым подходит не всем и ему придется подчиняться закону", - сказал президент ассоциации рестораторов Будвы Видо Маркичевич.

Закон, запрещающий употребление табачных изделий в помещении, не будет распространяться на казино, которые и так обязаны покупать специальные вентиляционные аппараты и очистители воздуха.

Другим заведениям разрешается выделить отдельную курительную комнату, которая должна быть изолирована и иметь площадь не менее 10 квадратных метров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua