В Черногории вводят запрет на курение в заведениях питания

В Черногории 14 августа вступает в силу закон о запрете курения в закрытых помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Владельцы закрытых помещений обязаны начать применять закон в течение месяца со дня его вступления в силу. Граждане, как и рестораторы, поддерживают новый закон, но считают, что сначала будут проблемы с его реализацией.

Закон о запрете табака, который вступает в силу в среду, не позволяет курить в помещениях, где потребляются продукты питания и напитки.

"У нас всегда есть проблемы с отдельными людьми. И я лично уважаю, если кто-то выпить бокал хорошего вина в сигарету, это совершенно понятно. Но он также должен понимать, что дым подходит не всем и ему придется подчиняться закону", - сказал президент ассоциации рестораторов Будвы Видо Маркичевич.

Закон, запрещающий употребление табачных изделий в помещении, не будет распространяться на казино, которые и так обязаны покупать специальные вентиляционные аппараты и очистители воздуха.

Другим заведениям разрешается выделить отдельную курительную комнату, которая должна быть изолирована и иметь площадь не менее 10 квадратных метров.