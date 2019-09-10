Британські депутати проголосували за публікацію матеріалів про вплив "жорсткого" Brexit
Британські депутати в понеділок проголосували на користь пропозиції з проханням до уряду опублікувати оцінки впливу Brexit без угоди.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Express.
Ця пропозиція була прийнята 311 голосами проти 302.
Депутати також попросили уряд опублікувати повідомлення, у тому числі повідомлення WhatsApp і приватні електронні листи від деяких радників, пов'язаних з рішенням Джонсона припинити роботу парламенту на п'ять тижнів.
Ця пропозиція не має обов'язкової юридичної сили, але її важко ігнорувати з політичної точки зору.
Голосування було проведене перед другою спробою призначити дострокові вибори. Цю пропозицію депутати відхилили.
Воно стало четвертою поразкою британського прем'єра з тих пір, як він став главою уряду.