Британские депутаты проголосовали за публикацию материалов о влиянии "жесткого" Brexit

Британские депутаты в понедельник проголосовали в пользу предложения с просьбой к правительству опубликовать оценки влияния Brexit без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Express.

Это предложение было принято 311 голосами против 302.

Депутаты также попросили правительство опубликовать сообщение, в том числе сообщения WhatsApp и частные электронные письма от некоторых советников, связанных с решением Джонсона прекратить работу парламента на пять недель.

Это предложение не имеет обязательной юридической силы, но ее трудно игнорировать с политической точки зрения.

Голосование было проведено перед второй попыткой назначить досрочные выборы. Это предложение депутаты отклонили.

Оно стало четвертым поражением британского премьера с тех пор, как он стал главой правительства.