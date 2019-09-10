В "Слузі народу" готові говорити про виведення натівських інструкторів при деокупаціі Донбасу

Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"

За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.

"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов’язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.

"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.

Водночас, за словами депутата, такі дискусії ще не ведуться.

"Ми повинні говорити, домагатися в тому, в чому це можливо, не поступаючись жодними своїми інтересами, десь досягти якогось процесу, створити ситуацію, яка би примусила росіян зробити щось, що нас задовольняє", - підкреслив Яременко.