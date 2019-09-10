В "Слуге народа" готовы говорить о выводе натовских инструкторов при деоккупации Донбасса

Для восстановления доверия за столом переговоров и деоккупации Донбасса в партии "Слуга народа" готовы говорить о выводе американских инструкторов с территории Украины.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа") в интервью ТСН.ua, сообщает "Европейская правда"

По его словам, важно восстановление доверия путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий, возвращения пленных.

"Конечно, это улучшит атмосферу за столом переговоров - когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу. Не обязательно об изменении украинской Конституции или амнистии, потому что еще есть масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск с территории Украины", - сказал Яременко.

"Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что российских нерегулярных военных формирований с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти", - отметил он.

Однако, по словам депутата, такие дискуссии еще не ведутся.

"Мы должны говорить, добиваться там, где это возможно, не поступаясь никакими своими интересами, где-то достичь какого-то процесса, создать ситуацию, которая бы заставила россиян сделать что-то, что нас удовлетворяет", - подчеркнул Яременко.