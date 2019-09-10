Антиєвропейський популізм в Італії закінчився - прем'єр

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що антиєвропейський популізм в Італії закінчився.

Про це він заявив після затвердження його уряду у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Ми хочемо залишити позаду гуркіт непотрібних заяв і войовничих, пихатих заяв", - сказав Конте депутатам, маючи на увазі риторику колишнього міністра внутрішніх справ та глави крайньо правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

У промові в парламенті Конте пообіцяв, що нова коаліція між популістським "Рухом 5 зірок" та лівоцентристською Демократичною партією підтримуватиме добрі стосунки з Брюсселем та займатиме провідну роль у ЄС, зазначає Politico.

"Захист національних інтересів не означає ставити цю країну понад усе", - сказав Конте під викрики депутатів від "Ліги", які тепер стали частиною опозиції.

Конте сформулював порядок денний з сильним акцентом на ЄС, однак він також закликав майбутню Єврокомісію під керівництвом Урсули фон дер Ляєн внести зміни до основних фіскальних правил та правил щодо розподілу осіб, які шукають притулку.

"ЄС повинен вдосконалювати свою політику, і він потребує кращого економічного та фіскального управління", - сказав він.

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