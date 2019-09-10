Новий уряд Італії отримав вотум довіри нижньої палати парламенту
Нижня палата парламенту висловила довіру новому уряду Італії під керівництвом Джузеппе Конте.
Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на ANSA.
За довіру новому уряду виступили 343 депутати, проти – 263.
Зазначається, що уряду було цілком достатньо підтримки у 316 депутатів.
Проти нового уряду активно виступали окремі депутати, які підтримують лідера партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який у попередньому уряді був віцепрем’єром і главою МВС.
Зокрема, депутатка Джорджія Мелоні назвала колег "крадіями суверенітету" і виступила з вимогою дострокових виборів.
Уряду ще належить отримати вотум довіри Сенату.
Нагадаємо, 5 вересня новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте склав присягу.
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