Новий уряд Італії отримав вотум довіри нижньої палати парламенту

Нижня палата парламенту висловила довіру новому уряду Італії під керівництвом Джузеппе Конте.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на ANSA.

За довіру новому уряду виступили 343 депутати, проти – 263.

Зазначається, що уряду було цілком достатньо підтримки у 316 депутатів.

Проти нового уряду активно виступали окремі депутати, які підтримують лідера партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який у попередньому уряді був віцепрем’єром і главою МВС.

Зокрема, депутатка Джорджія Мелоні назвала колег "крадіями суверенітету" і виступила з вимогою дострокових виборів.

Уряду ще належить отримати вотум довіри Сенату.

Нагадаємо, 5 вересня новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте склав присягу.

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