Путін замінив заступника Лаврова, який курував питання України

Президент Росії Владімір Путін підписав указ про звільнення Григорія Карасіна з посади статссекретаря - заступника міністра закордонних справ РФ. Іншим указом Путін призначив на цей пост Євгенія Іванова, який з 2017 року обіймав посаду заступника міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал правової інформації РФ.

Карасін обіймав посаду заступника міністра закордонних справ Росії з 2005 року, опікувався питаннями двосторонніх відносин з державами СНД, зокрема з Україною та Молдовою.

Карасіну 23 серпня виповнилося 70 років, а це означає, що за законом він повинен покинути держпосаду.

Іванов має дипломатичний ранг радника першого класу. Він навчався в МДІМВ. Працює в МЗС з 1995 року. Він обіймав різні посади, зокрема в 2006-2008 роках - помічника міністра, заступника директора cекретаріату міністра, в 2008-2013 роках - керівника секретаріату міністра. З 2013 року Іванов працював на посаді директора Консульського департаменту МЗС РФ.