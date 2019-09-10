Путин сменил заместителя Лаврова, который курировал вопросы Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статссекретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. Другим указом Путин назначил на этот пост Евгения Иванова, с 2017 года занимавшего должность заместителя министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Карасин занимал должность заместителя министра иностранных дел России с 2005 года, занимался вопросами двусторонних отношений со странами СНГ, в частности с Украиной и Молдовой.

Карасину 23 августа исполнилось 70 лет, а это значит, что по закону он должен покинуть госдолжность.

Иванов имеет дипломатический ранг советника первого класса. Он учился в МГИМО. Работает в МИД с 1995 года. Занимал различные должности, в том числе в 2006-2008 годах - помощника министра, заместителя директора секретариата министра, в 2008-2013 годах - руководителя секретариата министра. С 2013 года Иванов работал в должности директора Консульского департамента МИД РФ.