Рада закликає ПАРЄ не визнавати членів делегації РФ, обраних із голосами кримчан

Верховна рада України закликала Парламентську асамблею Ради Європи на січневій сесії утриматися від підтримки повноважень членів делегації Російської Федерації, які були обрані на незаконних виборах у Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в ухваленій парламентом заяві про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

"Закликаємо членів Парламентської асамблеї Ради Європи засудити під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року проведення незаконних виборів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), утриматися у рамках січневої сесії ПАРЄ 2020 року від підтримки повноважень членів парламентської делегації РФ, які були обрані голосами мешканців тимчасово окупованого Криму в ході незаконних виборів, та перебувають під санкціями Європейського Союзу", - сказано в заяві.

Читайте також Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації

Нагадаємо, 8 вересня в Російській Федерації пройшли місцеві вибори, в тому числі в незаконно анексованих Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна рада ухвалила постанову №2119 "Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь".

Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.