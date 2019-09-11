Совет призывает ПАСЕ не признавать членов делегации РФ, избранных с голосами крымчан

Верховная рада Украины призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы на январской сессии воздержаться от поддержки полномочий членов делегации Российской Федерации, избранных на незаконных выборах в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в принятом парламентом заявлении о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Призываем членов Парламентской ассамблеи Совета Европы осудить во время очередной октябрьской сессии ПАСЕ в 2019 году проведенияе незаконных выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), воздержаться в рамках январской сессии ПАСЕ 2020 года от поддержки полномочий членов парламентской делегации РФ, которые были избраны голосами жителей временно оккупированного Крыма в ходе незаконных выборов, и находятся под санкциями Европейского Союза", - сказано в заявлении.

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Напомним, 8 сентября в Российской Федерации прошли местные выборы, в том числе в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

11 сентября Верховная рада приняла постановление №2119 "О заявлении Верховной рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь".

Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.