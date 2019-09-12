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В МЗС Естонії створять відділ кібердипломатії

Четвер, 12 вересня 2019, 14:18

У четвер, 12 вересня, уряд Естонії прийняв рішення про створення в МЗС відділу кібернетичної дипломатії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

З такою ініціативою виступив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

"Кібербезпека і безпека стають все більш важливими пріоритетами у зовнішній політиці багатьох країн, і наші союзники бачать Естонію лідером в цій області", - заявив Рейнсалу.

За його словами, новий відділ очолить Хелі Тійрмаа-Клаар - дипломатичний представник, що володіє особливими повноваженнями в галузі кібербезпеки.

Новий відділ почне роботу вже цієї осені.

Кібернетична дипломатія фокусується на поведінці держав у кіберпросторі та дотриманні кіберстандартів.

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Естонія кібербезпека
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