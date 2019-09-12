В МЗС Естонії створять відділ кібердипломатії

У четвер, 12 вересня, уряд Естонії прийняв рішення про створення в МЗС відділу кібернетичної дипломатії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

З такою ініціативою виступив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

"Кібербезпека і безпека стають все більш важливими пріоритетами у зовнішній політиці багатьох країн, і наші союзники бачать Естонію лідером в цій області", - заявив Рейнсалу.

За його словами, новий відділ очолить Хелі Тійрмаа-Клаар - дипломатичний представник, що володіє особливими повноваженнями в галузі кібербезпеки.

Новий відділ почне роботу вже цієї осені.

Кібернетична дипломатія фокусується на поведінці держав у кіберпросторі та дотриманні кіберстандартів.