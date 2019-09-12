В МИД Эстонии создадут отдел кибердипломатии
Четверг, 12 сентября 2019, 14:18
В четверг, 12 сентября, правительство Эстонии приняло решение о создании в МИД отдела кибернетической дипломатии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
С такой инициативой выступил глава МИД Урмас Рейнсалу.
"Кибербезопасность и безопасность становятся все более важными приоритетами во внешней политике многих стран, и наши союзники видят Эстонию лидером в этой области", - заявил Рейнсалу.
По его словам, новый отдел возглавит Хели Тийрмаа-Клаар - дипломатический представитель, обладающий особыми полномочиями в области кибербезопасности.
Новый отдел начнет работу уже этой осенью.
Кибернетическая дипломатия фокусируется на поведении государств в киберпространстве и соблюдении киберстандартов.
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