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В МИД Эстонии создадут отдел кибердипломатии

Четверг, 12 сентября 2019, 14:18

В четверг, 12 сентября, правительство Эстонии приняло решение о создании в МИД отдела кибернетической дипломатии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

С такой инициативой выступил глава МИД Урмас Рейнсалу.

"Кибербезопасность и безопасность становятся все более важными приоритетами во внешней политике многих стран, и наши союзники видят Эстонию лидером в этой области", - заявил Рейнсалу.

По его словам, новый отдел возглавит Хели Тийрмаа-Клаар - дипломатический представитель, обладающий особыми полномочиями в области кибербезопасности.

Новый отдел начнет работу уже этой осенью.

Кибернетическая дипломатия фокусируется на поведении государств в киберпространстве и соблюдении киберстандартов.

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Эстония кибербезопасность
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