Кандидаты в Еврокомиссию пройдут собеседования в ЕП, венгру могут изменить должность

В Европейском парламенте определилась с ориентировочным календарем слушаний кандидатов на должность комиссаров Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте ЕП.

"Кандидаты в Еврокомиссию столкнутся с тщательными вопросами общественности относительно их навыков и пригодности, а также об их способности и готовности решать проблемы граждан и выполнять программу, которую избранный президентом Урсула фон дер Ляйен представила депутатам Европарламента в июле", - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Слушания начнутся 30 сентября и продлятся до 8 октября. Детальный график для каждого кандидата определят 19 сентября.

15 октября Конференция председателей комитетов оценит результаты всех слушаний и передаст свои выводы Конференции президентов (президент ЕП и главы всех фракций), которая несет ответственность за окончательную оценку и решение о закрытии слушаний или дальнейших слушаниях.

Пленарное заседание Европарламента для утверждения всего состава новой Еврокомиссии запланировано на 23 октября в Страсбурге.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк предположил, что после этих слушаний кандидат от Венгрии Ласло Трочани не получит должность комиссара по вопросам политики расширения ЕС, как предложила фон дер Ляйен.

"Только догадка, но я думаю, что в конечном итоге Европарламент не позволит Трочани занять должность по вопросам расширения/соседства, и вместо него портфолио получит словенец Янез Ленарчич", - написал он в Twitter.

