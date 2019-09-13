Президент Фінляндії сумнівається в ефективності санкцій проти РФ
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сумнівається у тому, що європейські санкції зрештою призведуть до обвалу російської економіки.
Про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони повинні будуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому...якщо ми будемо мислити тільки чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.
Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів недавній обмін полоненими між Росією і Україною.
"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив він.
Перед цим президент України Володимир Зеленський у своєму виступі заявив, що наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії з боку країн Заходу.
Нагадаємо, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.