Президент Финляндии сомневается в эффективности санкций против РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистьо сомневается в том, что европейские санкции в конечном итоге приведут к обвалу российской экономики.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, а этого не произошло, и я сомневаюсь, что это произойдет в будущем... Если мы будем мыслить только категориями "черное" и "белое", то мы обречены на провал", - сказал он.

Президент Финляндии в качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Напомним, Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на полгода до 15 марта 2020 года.