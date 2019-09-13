"Це такий податок із Заходу": Зеленський пояснив, чому санкції проти РФ мають зберегтися

Президент Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії з боку країн Заходу.

Про це він розповів у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський визнав, що від західних партнерів доводиться чути про їх прагнення зняти санкційний тиск для полегшення бізнесу з Росією. "Ви кажете, що втрачаєте гроші. Серйозно? А ми втрачаємо людей", - обурився він.

Президент пояснив, що вважає санкційний тиск аналогом податкового навантаження, яке необхідно платити, щоби світ функціонував як годиться.

"У світі вважається, що платити податки – це почесно... Так от, санкції – це жорсткі податки для забезпечення мирового порядку. І поки миру не буде – санкції повинні бути збережені", - пояснив він.