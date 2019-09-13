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Ірландія: розбіжності між Британією і ЄС щодо Brexit залишаються великими

П'ятниця, 13 вересня 2019, 17:11

Розрив між Британією та Європейським Союзом щодо Brexit залишається "дуже великим".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

У понеділок британський прем'єр Борис Джонсон проведе свою першу зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Однак наразі ніщо не вказує на можливе досягнення прориву у питанні кордону в Ірландії.

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Джонсон пообіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї. ЄС останніми днями зосередився на тому, чи можна досягти компромісу щодо планів гарантувати можливість прозорого кордону в Ірландії.

"Ми завжди говорили, що готові вивчити альтернативні домовленості ... Але поки що я думаю, справедливо сказати: те, що ми бачимо, дуже далеко від того, що нам потрібно", - сказав Варадкар в інтерв'ю ірландському радіо RTE. "Розрив залишається дуже великим", - сказав він.

Офіс Джонсона заявив, що британський прем'єр проведе переговори з главою Єврокомісії Юнкером у Люксембурзі в понеділок, де він продовжить намагання досягти домовленостей щодо впорядкованого виходу Великої Британії з ЄС.

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Brexit Єврокомісія
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